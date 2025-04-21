Через теплу погоду збільшилася пропозиція місцевого огірка, що знизило ціни.

Минулого тижня в Україні зростали ціни на овочі борщового набору. Підвищений попит на буряк призвів до підвищення цін на 20-25%, через що овоч продавався вдвічі дорожче, ніж рік тому.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що відпускні ціни на буряк перебували на рівні 20-30 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше овоч віддавали по 16-25.

При цьому почала дорожчати ріпчаста цибуля - з 14-16 грн/кг до 15-20, а також продовжили зростати ціни на моркву - з 27-30 до 30-40 грн/кг. Крім того, дорожчала білокачанна капуста як торішня, так і рання - з 44-45 до 45-55 грн/кг і з 40-60 до 50-80 грн/кг відповідно.

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Тепла погода помітно прискорила дозрівання місцевих огірків, у результаті ціни знижувалися з 90-160 до 80-100 гривень за кілограм. Зросла вартість часнику з 100-150 до 130-170 грн/кг.

У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля зі 130-160 до 160-200 гривень за кілограм.

Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням банана з 70-75 до 74-78 грн/кг і яблука - з 25-40 до 30-43 грн/кг. Ціни на грушу впали зі 110-120 до 65-100 гривень за кілограм.

Урожай в Україні 2025 - прогноз НБУ

Заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що регулятор прогнозує збільшення врожаїв цього року, що має сприяти зниженню продовольчої інфляції.

За його словами, щодо зернових НБУ прогнозує зростання врожаю на 12%, щодо олійних - на 10%, щодо овочів і картоплі - на 17%.

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