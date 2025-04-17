За інформацією Мінагрополітики, значних пошкоджень посівів від заморозків не спостерігається.

Національний банк прогнозує збільшення врожаїв цьогоріч, що має сприяти зниженню продовольчої інфляції. Про це розповів заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

"По прогнозам врожаїв ми майже не змінили свої оцінки, порівняно з січневими. Трошки покращили по зерновим, трошки погіршили по олійним. Загалом очікуємо досить суттєве збільшення показників врожаїв, порівняно з минулим роком, що власне і має сприяти сповільненню продовольчої інфляції в другому півріччі", - сказав він.

За словами Ніколайчука, по зерновим НБУ прогнозує зростання врожаю на 12%, по олійним – на 10%, по овочам і картоплі – на 17%.

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"Звичайно, весняні заморозки, а також можливо в майбутньому тривалі періоди посухи, можуть негативно вплинути на врожайність окремої продукції, і це може спричинити певний тиск на ціни. Ми це розглядаємо як ризик. Водночас, на нашу думку, цей ризик є набагато меншим, ніж в минулому році", - сказав заступник голови НБУ.

Він пояснив, що після суттєвого зростання цін на агропродукцію, потенціал стримування подальшого подорожчання, навіть у випадку реалізації негативних ризиків, буде обмежуватися відповідним імпортом.

"Крім того, відповідно до оперативної інформації, яку ми отримуємо від Мінагро, значних пошкоджень посівів від заморозків не спостерігається", - додав Ніколайчук.

Ризики для врожаю

Наприкінці березня в Україні спостерігалося значне похолодання із заморозками та снігом. За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, це може мати негативний вплив на врожай плодових дерев та деяких ягід.

Експерт зазначив, що сніг у поєднанні з низькими температурами може призвести до пошкодження або повного відмирання квіткових бруньок, що значно знижує потенційний урожай.

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