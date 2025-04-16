В Україні ажіотаж навколо буряка: скільки коштує зараз кілограм

Високі ціни можуть бути пов'язані з істотним скороченням виробництва столових буряків в Україні

З початку квітня в Україні ціни на столові буряки поступово зростають. Це спровоковано різким ажіотажем.

Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що запаси буряків стрімко скорочуються, а кількість заявок від оптових покупців постійно зростає. Така ситуація дала змогу фермерам підвищити відпускні ціни.

Так, на сьогодні овоч продають по 20-26 грн/кг ($0,49-0,63/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Зазначається, що високі ціни можуть бути пов'язані з істотним скороченням виробництва столових буряків в Україні в поточному сезоні через несприятливі погодні умови влітку 2024 року. У результаті більшість фермерів уже заявили про завершення сезону реалізації, а запаси буряків у постачальників, що залишилися, сильно виснажені.

Варто зазначити, що наразі ціни на буряки в Україні вже в середньому в 2 рази вищі, ніж минулого року. Овоч, найімовірніше, продовжить дорожчати, тому що попит на буряк продовжує зростати, а пропозиція стрімко скорочується.

Ціни на буряк у супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 31,90 грн/кг.

В АТБ буряк можна купити за 26,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 26 гривень за кілограм.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Популярні в Україні овочі минулого тижня почали дорожчати. Піднялися ціни на торішню капусту. Водночас виробники картоплі вимушено знизили ціни.

Крім того, у продаж надійшли перші партії місцевих тепличних помідорів, які дорожчі за імпортні, в результаті ціни на томат зросли.

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