Підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті може зберегтися.

Представникам українських тепличних комбінатів цього тижня в чергове вдалося підвищити відпускні ціни на наявні обсяги томатів. Станом на 23 серпня виробники були готові відвантажувати тепличний томат не дешевше 35–50 грн/кг ($0,85-1,21/кг). Це в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Слід зазначити, що нинішні ціни на помідори є найвищими в Україні як мінімум за останні 7 років, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зміцнення позитивних цінових тенденцій учасники ринку пояснюють тим, що традиційно наприкінці серпня – на початку вересня попит починає зростати. Водночас збір в теплицях скорочуються через сезонний фактор.

Зазначається, що через сильну спеку багато виробників втратили частину врожаю. За аномальних погодних умов у липні поточного року навіть захищений ґрунт не гарантував отримання всього запланованого врожаю. Додатково, українські фермери втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів, деякі з них втрати оцінювали в 100%.

Відео дня

У той же час попит на тепличні овочі, як з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж досить високий, що також надає підтримку зростання цін. Наразі томати в Україні вже коштують у середньому втричі дорожче, ніж наприкінці серпня минулого року.

Виробники не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті може зберегтися наступного тижня. Якщо це станеться, то цілком імовірно, що в Україні продаватимуть найдорожчі томати серед усіх країн регіону.

Ціни на продукти в Україні

Ціни на капусту в Україні нарешті почали знижуватися. Причиною цінового спаду стала відсутність попиту на овоч. Погода цього сезону не найкращим чином позначилася на зовнішньому вигляді капусти. У зв'язку з цим фермери готові робити знижки, намагаючись швидше позбутися неякісного товару.

Ціни на сливи також різко пішли вниз. Фрукти дешевшають через надлишкову пропозицію на ринку. Попит оптових компаній на сливи вельми невисокий, а ось обсяги пропозиції продовжують збільшуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: