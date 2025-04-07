На українському ринку поступово дешевшає зелень.

Ціни на овочі в Україні минулого тижня переважно знижувалися. На тлі низького попиту продовжувала дешевшати картопля.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що найпопулярніший серед українців овоч подешевшав з 16-25 до 15-23 гривень за кілограм.

Попри обмежену пропозицію на ринку, знову почала дешевшати морква. Нижня цінова межа знизилася з 27 до 25 грн/кг. Дешевше, ніж попереднього тижня продавався столовий буряк - нижня цінова межа впала з 18 до 16 грн/кг.

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Другий тиждень поспіль стрімко дешевшає томат. Ціни вже знизилися з 70-90 до 65-85 гривень за кілограм. При цьому після тритижневого зростання, почав дешевшати тепличний огірок - нижня цінова межа опустилася зі 110 до 90 грн/кг.

Крім того, зростаюча пропозиція редиски змусила продавців знизити нижню цінову межу з 65 до 50 гривень. Водночас поступово дешевшає зелень. Так, найдешевший кріп віддають по 195 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше його продавали по 200. Нижня цінова межа петрушки знизилася з 200 до 180 грн, а салат подешевшав зі 100 до 95 грн/кг.

У фруктовому сегменті після зростання попереднього тижня, ціни на яблуко повернулися на попередній рівень - нижня цінова межа впала з 30 до 25 грн/кг.

Експерти Українського клубу аграрного бізнесу зазначили, що бюджетний варіант кошика на цьогорічний Великдень, який містить паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, зріс на 33% порівняно з минулим роком і коштує в середньому 426 гривень.

Якщо ще додати сир, ковбасу і гірчицю, то це коштуватиме 847 гривень, що на 23% більше за 2024 рік. А кагор, огірки, томати і сало збільшать ціну великоднього кошика до 1 185 гривень, що на 17% дорожче, ніж торік.

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