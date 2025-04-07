Ціни на помідори в Україні стрімко йдуть донизу: скільки зараз коштує кілограм

В Україні минулого тижня знову знизилася ціна на імпортні помідори. Попит на овочі падає, а пропозиція тільки зростає, через що продавцям доводиться віддавати томати все дешевше.
Аналітики проєкту EastFruit, на сьогоднішній день тепличний томат виробництва Туреччина надходить у продаж по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.
Зазначається, що імпортні помідори в Україні вже продаються в середньому на 19% дешевше, ніж на початку квітня 2024 року. При цьому більшість операторів ринку вважають, що цього тижня ціни на томати продовжать падати.
Ціни на помідори в супермаркетах України
В Auchan овоч віддають по 99 гривень за кілограм.
При цьому в АТБ помідори можна купити по 99,89 грн/кг.
У Сільпо ціни стартують від 108,90 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Минулого тижня ціни на моркву в Україні знову почали падати. Причиною такої динаміки фахівці вважають досить стриманий попит на овоч. При цьому якість коренеплоду в сховищах погіршується і це також впливає на вартість моркви.
Крім цього, українські виробники картоплі продовжують знижувати ціни на свою продукцію. За словами фахівців, пропозиція овоча залишалася на високому рівні, хоча попит був досить стриманим.