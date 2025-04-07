Ціни на помідори в Україні стрімко йдуть донизу: скільки зараз коштує кілограм

Імпортні помідори в Україні вже продаються в середньому на 19% дешевше, ніж роком раніше.

В Україні минулого тижня знову знизилася ціна на імпортні помідори. Попит на овочі падає, а пропозиція тільки зростає, через що продавцям доводиться віддавати томати все дешевше.

Аналітики проєкту EastFruit, на сьогоднішній день тепличний томат виробництва Туреччина надходить у продаж по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що імпортні помідори в Україні вже продаються в середньому на 19% дешевше, ніж на початку квітня 2024 року. При цьому більшість операторів ринку вважають, що цього тижня ціни на томати продовжать падати.

Відео дня

Ціни на помідори в супермаркетах України

В Auchan овоч віддають по 99 гривень за кілограм.

При цьому в АТБ помідори можна купити по 99,89 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 108,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Минулого тижня ціни на моркву в Україні знову почали падати. Причиною такої динаміки фахівці вважають досить стриманий попит на овоч. При цьому якість коренеплоду в сховищах погіршується і це також впливає на вартість моркви.

Крім цього, українські виробники картоплі продовжують знижувати ціни на свою продукцію. За словами фахівців, пропозиція овоча залишалася на високому рівні, хоча попит був досить стриманим.

Вас також можуть зацікавити новини: