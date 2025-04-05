В Україні стрімко падають ціни на картоплю: скільки зараз коштує популярний овоч

Картопля в Україні все ще коштує на 25% дорожче, ніж за аналогічний період 2024 року.

Вітчизняні виробники картоплі продовжують знижувати ціни на свою продукцію. Про це повідомляє спеціалізований портал EastFruit.

Оптові ціни на картоплю в Україні становлять 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг) залежно від якості товару та обсягів партій. Це приблизно на 10% дешевше, ніж тиждень тому.

За словами фахівців, пропозиція овочу цього тижня залишалася на високому рівні, тоді як попит був доволі стриманим. Окрім цього, покупці скаржаться на якість продукції та нерідко відмовляються від закупівель.

Відео дня

Зазначимо, що навіть попри таку динаміку, картопля в Україні в середньому коштує на 25% дорожче, ніж за аналогічний період 2024-го. Експерти вважають, що через великі обсяги картоплі на ринку не можна виключати подальшого зниження його вартості.

Зазначимо також, що станом на суботу, 5 квітня, ціна картоплі в мережі Metro становить 27,90 грн/кг. Таку саму ціну можна бачити і в мережі Auchan. Середня ж ціна картоплі в Україні знаходиться на рівні 32,10 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні – динаміка

Нещодавно УНІАН повідомив, що в Україні знову почали знижуватись ціни на моркву.

Станом на четвер, 3 квітня, овоч в українських господарствах пропонували до продажу за ціною 24-30 грн/кг ($0,58-0,73/кг). Одна з причин такої динаміки – стриманий попит на моркву.

Також нагадаємо, що в кінці березня в нашій країні почали стрімко знижуватись ціни на помідори.

Вартість овочу на той момент була приблизно на 12% меншою, ніж за аналогічний період минулого року. Серед причин зниження цін – падіння попиту на тепличні помідори.

Вас також можуть зацікавити новини: