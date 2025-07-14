За чотири роки з моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель українці вклали в землю понад 30 мільярдів гривень.

Станом на червень 2025 року середня вартість гектара становить 60,7 тисячі гривень. Таким чином, з моменту відкриття ринку землі його ціна зросла на 60%. Про це повідомляє онлайн-база даних Opendatabot.

Якщо порівняти перше півріччя цього року та початковий період функціонування ринку землі (з 1 липня 2021 року), то кількість угод збільшилася на 13%. Найбільш активно у 2025-му купують землі на Полтавщині (5,4 тис. угод), Вінничині (5,4 тис.), а також Київщині (4,7 тис.).

Найдорожче земля коштує в таких областях:

Відео дня

Івано-Франківська – 126,6 тис грн/га;

Львівська – 118,3 тис грн/га;

Київська – 89,4 тис грн/га;

Тернопільська – 86,9 тис грн/га;

Дніпропетровська – 73,9 тис грн/га.

Водночас найменші ціни на землю фіксують у прифронтових регіонах: у Запорізькій (38,3 тис. грн/га), Херсонській (39,1 тис. грн/га), Чернігівській (41,1 тис. грн/га), Миколаївській (41,6 тис. грн/га) та Одеській (41,8 тис. грн/га) областях.

"‎Понад 30 мільярдів гривень вклали українці в землю за чотири роки від моменту відкриття ринку сільськогосподарських земель", – кажуть фахівці.

Як змінювалась вартість землі

Загалом за час існування ринку землі в Україні уклали 339 644 угоди купівлі-продажу та продали більше 636 тис. га. Особливо велика активність на ринку спостерігалась в перші місяці. Наприклад, у липні 2021 року було укладено понад 2 тисяч угод, а середня ціна за гектар сягала майже 96 тисяч гривень. Згодом ціна знизилася, а кількість угод зросла – вже наприкінці 2021-го гектар коштував 33,7 тисячі гривень.

Після початку російсько-української війни ринок землі практично зупинився, однак у 2023 році спостерігалася його поступова стабілізація – кожен місяць тоді укладалося 4-7 тисяч угод.

На початку 2024 року ринок землі став доступним також для компаній, однак це не призвело до ажіотажу. Експерти вважають, що це може бути пов’язано з обмеженнями для компаній з іноземними власниками.

Втім аналітики додають, що вже з березня 2024-го кількість угод перевищувала 9 тис. на місяць, а загальна щомісячна вартість угод складала понад 1 млрд грн. Вартість гектару у 2024 році коливалась у межах 43–52 тис. грн.

Ринок землі в Україні - останні новини

Ринок землі – це можливість продати чи купити у власність землю сільськогосподарського призначення. Мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель було знято 1 липня 2021 року, тобто, через 20 років після впровадження.

За 2024 рік, як повідомляло Мінагрополітики, в Україні було продано 320 660 га, а всього з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року продано 604 тисячі гектарів.

В цьому році найдешевше земля коштувала в березні – в середньому ціни тоді становили 54 607 гривень. Найвищу ціну (71 898 гривень) зафіксували у квітні.

Вас також можуть зацікавити новини: