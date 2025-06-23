Ціна земель сільськогосподарського призначення не може бути меншою за її нормативно-грошову оцінку.

В нашій країні суттєво знизилися ціни на землю сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє сервіс Opendatabot.

У червні цього року середня вартість гектара становила 59 307 гривень – це приблизно на 2 000 гривень нижче, ніж було в травні цього року (61 320 гривень).

У червні минулого року ціна становила 49 052 гривні.

Відео дня

Найнижчі ціни на землю у цьому році фіксували в березні – в середньому вони становили 54 607 гривень. Найвищі ціни були у квітні (71 898 гривень).

Середня вартість гектару за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тис гривень за гектар.

Ринок землі – що треба знати

Ринок землі є можливістю продавати чи купувати у власність землі сільськогосподарського призначення.

Мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель зняли 1 липня 2021 року – через 20 років після запровадження.

Варто сказати, що ціни на землю в Україні зростають навіть попри війну. Якщо у 2021 році середня ціна за гектар становила 32 тис гривень, то у минулому році середня вартість одного га становила 46 678 гривень.

За минулий рік було продано 320 660 га, а всього з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року продано 604 тис га. При цьому за словами фахівців, після війни земельні ділянки в країні будуть ще більш інвестиційно привабливими.

Вас також можуть зацікавити новини: