В нашій країні суттєво знизилися ціни на землю сільськогосподарського призначення. Про це повідомляє сервіс Opendatabot.
У червні цього року середня вартість гектара становила 59 307 гривень – це приблизно на 2 000 гривень нижче, ніж було в травні цього року (61 320 гривень).
У червні минулого року ціна становила 49 052 гривні.
Найнижчі ціни на землю у цьому році фіксували в березні – в середньому вони становили 54 607 гривень. Найвищі ціни були у квітні (71 898 гривень).
Середня вартість гектару за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тис гривень за гектар.
Ринок землі – що треба знати
Ринок землі є можливістю продавати чи купувати у власність землі сільськогосподарського призначення.
Мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель зняли 1 липня 2021 року – через 20 років після запровадження.
Варто сказати, що ціни на землю в Україні зростають навіть попри війну. Якщо у 2021 році середня ціна за гектар становила 32 тис гривень, то у минулому році середня вартість одного га становила 46 678 гривень.
За минулий рік було продано 320 660 га, а всього з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року продано 604 тис га. При цьому за словами фахівців, після війни земельні ділянки в країні будуть ще більш інвестиційно привабливими.