З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року продано всього 604 тисячі га.

В Україні за 2024 рік продали 320 660 га. Середня вартість 1 га склала 46 678 гривень або близько 1 163 доларів.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, найвища середня вартість гектара в Івано-Франківській - 89 744 гривні, Львівській - 71 390 гривень і Полтавській областях - 66 232 гривні.

При цьому найнижча середня ціна гектара в Запорізькій - 33 981 гривня, Миколаївській - 34 033 гривні та Сумській областях - 34 936 гривень.

Відео дня

"Попри відкриття ринку землі, за 3,5 року лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужувати свої земельні наділи. Хоча у 2024-му обсяг проданих земель більший, ніж за перші 2,5 роки після зняття мораторію", - зазначив глава Мінагрополітики Віталій Коваль.

Варто зазначити, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення скасували 1 липня 2021 року, під нього потрапляли 17,5 мільйона га.

З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року продано всього 604 тисячі га, а це 198 337 ділянок. Зазначено, що юридичні особи викупили 25 157 ділянок, а це 78 307 га, середня ціна 1 га - 62 656 гривень або 1 561 долар. Водночас фізособи викупили 81 512 ділянок, а це 242 353 га, середня ціна 1 га - 41 510 гривень або 1 034 долари.

Ринок землі в Україні - останні новини

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що за два роки продали 1% або 275 157 га сільськогосподарських земель, які до того були під мораторієм на продаж. Станом на 4 липня 2023 року укладено 85 247 угод.

Станом на середину вересня 2023 року середня площа угоди купівлі-продажу становить 2,2 га, а середня ціна угоди - 39-45 тисячі гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: