Середня вартість гектару землі на сьогодні становить 39 тисяч гривень.

Попри війну в Україні, за два роки з моменту запуску ринку землі вартість гектару зросла на 20%, до 39 тисяч гривень.

Про це сказала заступник міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.

"У 2021 році ми мали середню ціну 32 тисячі гривень за гектар, сьогодні ми маємо 39 тисяч - середня вартість по Україні. Є передові області, де вартість земельних ділянок значно вища. Івано-Франківська область - 74 тисячі гривень, Львівська та Київська - 56 тисяч, Полтавська, Тернопільська - 40 тисяч за гектар", - сказала вона.

Відео дня

За її словами, від старту ринку землі в 2021 році, на сьогодні маємо близько 68 тисяч угод купівлі-продажу та 16 тисяч угод дарування земельних ділянок.

Із 470 тисяч гектарів 150 тисяч уже повернуто в обіг після розмінування. Власники замінованих земельних ділянок звільнені від оподаткування за них.

Заступник міністра вважає, що після війни земельні ділянки в Україні будуть більш інвестиційно привабливими.

"Вартість земельних ділянок зростає і я впевнена, що буде зростати далі", - додала Шемелинець.

Ринок землі в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 липня 2021 року в Україні офіційно був запущений ринок землі. Оскільки закон про ринок землі забороняє покупку землі іноземцями, в тому числі громадянами країни-агресора, до 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізичні особи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

За підрахунками Міністерства аграрної політики та продовольства, за рік функціонування ринку землі українці продали своїх земельних ділянок на 7 млрд грн.

Станом на кінець жовтня 2022 року середня вартість одного гектара землі досягла 37 тис. 867 грн за гектар. У цей період роком раніше гектар землі коштував 36562 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: