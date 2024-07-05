Ціни на огірки різко обвалилися: скільки коштує овоч в Україні

Зазначається, що в продаж надходить як тепличний огірок, так і огірок із відкритого ґрунту.

Ціни на огірки в Україні стрімко падають. Різке зниження вартості - результат масового надходження овоча з відкритого ґрунту.

Аналітики EastFruit зазначають, що українські тепличні комбінати продають огірок за ціною 10-22 грн/кг ($0,25-0,54/кг), що в середньому на 58% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Ціни знижуються здебільшого через досить велику пропозицію продукції. У продаж надходить як тепличний огірок, так і огірок з відкритого ґрунту, а темпи збуту досить невисокі.

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Зазначимо, що наразі ціни на огірок в Україні вже опустилися в середньому на 36% нижче торішнього рівня в аналогічний період. При цьому прогнозується подальше падіння ціни на огірок.

Скільки коштує 1 кг огірків у супермаркетах України

У Сільпо кілограм українських огірків обійдеться в 37,90 гривень.

При цьому в АТБ ціна на огірки на тому ж рівні - 37,89 грн/кг.

Найдешевші огірки по 30,90 грн/кг, але вже зі знижкою, можна знайти в Auchan.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на лохину в Україні стрімко падають. За тиждень оптові ціни на ринку впали більш ніж у 2 рази - ягоду продавали по 120-180 грн/кг станом на 2 липня.

Крім того, на ринок надійшли перші українські кавуни. Відпускні ціни на перші партії в середньому на 11% вищі, ніж на початку сезону минулого року. Фермери встановили ціни на рівні 20-26 грн/кг ($0,49-0,64/кг).

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