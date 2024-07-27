Причиною зростання цін став період міжсезоння.

Вперше з початку поточного місяця українські виробники отримали можливість дещо підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю. Станом на 27 липня продукцію відвантажують по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг). Це в середньому на 15% дорожче, ніж на початку поточного тижня, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що причиною зростання цін, за словами гравців ринку, став період міжсезоння. Багато фермерів уже завершили реалізацію наявних обсягів ріпчастої цибулі, водночас до збирання врожаю пізніших сортів поки що приступили лише поодинокі господарства.

Проте навіть після такого помітного зростання цін наразі ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці липня 2023 року. Водночас фермери вважають нинішнє подорожчання тимчасовим явищем. На їхню думку, знижувальний ціновий тренд на ринку відновиться, щойно пропозиція ріпчастої з місцевих господарств почне збільшуватися.

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