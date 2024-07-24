Подорожчання аналітики ринку пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів

Українські виробники кавунів отримали можливість підвищити відпускні ціни на свою продукцію. Станом на 24 липня кавуни відвантажують по 7-15 грн/кг ($0,17-0,36/кг). Це в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це свідчать дані проєкту EastFruit.

Зазначається, що подорожчання в даному сегменті аналітики ринку пов’язують зі скороченням пропозиції кавунів з місцевих господарств. Через високу температуру повітря і посуху, що вже котрий тиждень спостерігаються в більшості регіонів країни, частина врожаю загинула в полях

Однак гравці ринку вважають таку ситуацію тимчасовим явищем. За їхніми словами, щойно збиральні роботи відновляться, пропозиція кавуна на ринку зросте, що призведе до стрімкого цінового зниження.

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Водночас через сонячні опіки якість кавунів у полях помітно погіршилася, а отже, істотно збільшиться відсоток некондиційної продукції, яку фермери прагнутимуть реалізувати якнайшвидше. Пропозиція баштанних на внутрішньому ринку може збільшитися внаслідок того, що деякі господарства в центральних і західних областях тільки приступають до масового збирання кавунів.

Варто зазначити, що наразі кавуни в Україні пропонуються до продажу в середньому на 52% дешевше, ніж у другій половині липня 2023 року.

Ціни на продукти

Ціна на картоплю в Україні продовжує стрімко знижуватися. Йдеться про овоч урожаю нинішнього року. Вартість овоча падає через велику пропозицію в той час, як покупці не біжать скуповувати картоплю. Щоправда, навіть зниження цін не дає очікуваного ефекту.

Ціни на лохину в Україні продовжують падати. Ягоду вже продають по 120-130 гривень за кілограм.

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