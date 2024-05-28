Зазначається, що погода зіграла злий жарт із сезонними ягодами.

З наближенням літа ціни на овочі в Україні почали знижуватися, але не на всі. При цьому ціни на фрукти та ягоди поповзли вгору через прохолодну погоду.

Аналітики EastFruit зазначили, що рання капуста подешевшала, тому що продукції поставляється більше, ніж її купують. Так, закупівельні ціни впали до позначки 6-10 гривень за кілограм (тижнем раніше 12-15). Крім того, дешевшає і торішня картопля - ціни вже досягли 18-20 гривень (тижнем раніше 23-32).

Також падають ціни і на огірок. Так, вартість у закупівлі улюбленого салатного овоча українців уже на рівні 25-28 гривень (тижнем раніше 25-35). Поповзли вниз ціни і на кабачки. Тижнем раніше їх продавали по 40-45 грн/кг, а станом на 24 травня ціни знизилася до 35-40 грн/кг.

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Водночас подорожчав буряк через обмежений урожай. Так, буряк урожаю 2023 року виробники продають за 28-30 грн/кг (25-35), а ранній - за 60-65 грн/кг (55-62). Морква не відстає від буряків і теж дорожчає - старий урожай виробники вже продають по 22-28 грн/кг (20-25).

Прохолодна погода в основних регіонах вирощування полуниці не сприяла швидкому дозріванню ягоди, що дозволило виробникам підвищити ціни. Якщо тижнем раніше улюблену ягоду українців продавали по 65-85 грн/кг, то тепер ціни перебувають у діапазоні 60-100 грн/кг.

Також поповзли вгору ціни на черешню. Станом на 17 травня її продавали від 100 грн/кг, а тепер - по 130-140 грн/кг.

Урожай в Україні - останні новини

Експерти Української зернової асоціації знизили оцінку потенційного врожаю цьогоріч на 1,5 млн т, до 74,6 млн т зернових та олійних. Серед головних чинників потенційного зниження в новому сезоні називають скорочення посівних площ.

У березні в УЗА прогнозували врожай зернових і олійних на рівні 76,1 млн т, що істотно менше, ніж у 2023-му.

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