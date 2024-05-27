Українські аграрії знизили прогноз врожаю у 2024 році: в чому причина

Зниження врожаю викликали скорочення посівних площ та посушливий проміжок у цьому місяці.

Експерти Української зернової асоціації (УЗА) знизили оцінку потенційного врожаю в цьому році в порівнянні з попереднім прогнозом на 1,5 млн т, до 74,6 млн т зернових та олійних. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У березні в УЗА прогнозували врожай зернових та олійних на рівні 76,1 млн т, що суттєво менше, ніж у 2023-му.

Нагадаємо, за оцінкою експертів УЗА у минулому році врожай склав 82,8 млн т олійних та зернових. Серед головних факторів потенційного зниження в новому сезоні називають скорочення посівних площ.

Відео дня

Це в основному стосується зернових культур, що пов'язують з несприятливою ціновою кон’юнктурою на світовому ринку та порівняно дорогою експортною логістикою.

Ще одним фактором називають посушливий період в травні 2024-го в ряді регіонів на Сході та Півдні України.

Спеціалісти прогнозують, що експорт в новому сезоні 2024/2025 складе 43,5 млн т. В поточному сезоні, що завершується, експорт зернових та олійних прогнозують на рівні 53,2 млн т.

Врожай агрокультур в Україні - деталі

Виконуючий обов’язки міністра аграрної політики Тарас Висоцький заявив, що абсолютну більшість української агропродукції експортують морським шляхом.

УЗА прогнозує врожай пшениці в цьому році на рівні 19,1 млн т: якщо порівнювати з попередньою оцінкою, то це на 900 тис т менше.

Врожай ячменю може скласти 4,6 млн т, а врожай кукурудзи оцінюють на рівні 25,5 млн т (на 800 тис т менше, ніж прогнозували раніше). Врожай соняшнику експерти очікують на рівні 13,7 млн т, а врожай ріпаку повинен скласти 4,3 млн т.

При цьому аграрії можуть збільшити площі під сою, що пов'язують з її прибутковістю у 2024-му. За оцінками експертів, врожай сої у цьому році може скласти 5,5 млн т.

Вас також можуть зацікавити новини: