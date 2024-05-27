Основні українські регіони, де вирощують черешню, це Закарпаття, Буковина, а також південні області.

На початку тижня на гуртовому ринку "‎Шувар" м. Львів‎ черешня коштує від 100 до 140 грн/кг, у той час як на початку сезону - 20 травня - середня ціна становила 175 грн/кг. Про це УНІАН повідомила керівник відділу маркетингу ринку Тетяна Попович.

Закарпаття, Буковина та південні області України є основними регіонами, де вирощують черешню. При цьому перші партії переважно надходять із Закарпаття.

Якщо порівнювати початок цьогорічного сезону з аналогічним періодом минулого року, то у 2024-му вартість черешні виявилась на 16% нижчою.

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Експерти кажуть, що у цьому році сезон української черешні почався на три тижні раніше, чому посприяли погодні умови. Через це на ринку вже були присутніми чималі партії ягоди, що призвело до зниження цін у порівнянні з 2023-м.

Спеціалісти прогнозують, що у подальшому ціни на черешню будуть коливатися у залежності від якості та кількості врожаю. Велике значення будуть мати погодні умови і логістичні фактори.

Ціни на ягоди – що відомо

Раніше повідомлялось, що ціни на улюблену ягоду українців кусаються. Так, ціна на полуницю у 2024-му буде становити 60-80 грн/кг, що в цілому можна порівняти з показниками минулого року.

Втім, велике значення будуть мати погодні умови. Нагадаємо, в кінці минулого місяця вартість полуниці в країні становила 150-200 грн/кг.

Зазначимо також, що наприкінці минулого тижня в Україні різко подорожчала популярна садова ягода. Зокрема, якісну суницю садову на ринку пропонували до продажу по 65-100 грн/кг. Якщо порівнювати з тижнем до цього, ціни зросли приблизно на 27%.

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