Збільшення врожаю очікується тільки щодо сої.

Українська зернова асоціація (УЗА) оцінює потенційний врожай в 2024 році на рівні 76,1 млн тонн зернових та олійних, в той час як врожай 2023 року, за оцінкою асоціації, склав 82,6 млн тонн зернових та олійних.

Поточний прогноз базується на середніх погодних умовах за останні 5 років, тому поліпшення чи погіршення даних умов навесні та влітку можуть внести свої корективи, заявляють в асоціації.

"Потенційне зниження врожаю в новому сезоні буде викликане скороченням посівних площ в основному під зерновими культурами через несприятливу цінову кон’юнктуру на світовому ринку та порівняно дорогу логістику експорту", – пояснюють в УЗА.

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За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 може скласти близько 43,7 млн тонн. В поточному сезоні, за оцінкою асоціації, експорт зернових та олійних може сягнути 53,1 млн тонн за умов безперешкодної роботи українського морського коридору та Дунайського шляху.

Врожай пшениці в 2024 році УЗА прогнозує на рівні 20 млн тонн (проти 22 млн тонн минулого року), при цьому потенційний експорт пшениці в 2024/2025 може скласти близько 13 млн тонн з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки складуть 2,4 млн тонн.

Врожай ячменю в 2024 році також буде меншим - за оцінкою УЗА, він може скласти 4,6 млн тонн (в 2023 – 5,8 млн тонн), а потенційний експорт можна очікувати на рівні близько 2 млн т.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під кукурудзою.

"Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку. Тож, УЗА оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн тонн, що на 3 млн тонн менше, аніж минулого року", – йдеться у повідомленні.

Щодо сої, то це чи не єдина культура, під якою аграрії можуть збільшити площі в силу її прибутковості в цьому році. Врожай сої можна очікувати в 2024 році на рівні 5,5 млн т (проти 4,9 млн тонн у 2023 році).

Український врожай – останні новини

Згідно з прогнозом Мінагрополітики, в Україні очікується, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, хоча за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися. За словами міністра Миколи Сольського, минулої осені аграрії засіяли меншу площу озимої пшениці через погану погоду, і це може змусити їх збільшити посівні площі ярої пшениці.

Віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков напередодні заявив, що Україна має на меті витіснити російську аграрну продукцію з ринку Європейського союзу.

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