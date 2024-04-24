З початку року гуртово-відпускні ціни птахофабрик зменшилися на понад 50%.

Традиційне збільшення попиту на яйця напередодні Великодня суттєво не вплине на ціну яєць. Про це розповів виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко, йдеться у статті УНІАН.

"Традиційно напередодні свята попит на яйця збільшується, однак в цьому році це, знову ж таки, не матиме суттєвого впливу, і споживачі можуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості", - сказав експерт.

Карпенко пояснив, що зменшення кількості споживачів, ріст обсягів виробництва в промисловому секторі і сезонне збільшення пропозиції від господарств населення мають сьогодні значний вплив на цінову ситуацію на ринку яєць. Так, з початку року гуртово-відпускні ціни птахофабрик зменшилися на понад 50%.

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За його словами, торговельні мережі вже провели основні великодні закупівлі, тому очікувати суттєвих цінових змін на ринку напередодні свята не варто.

"Можливе ситуативне збільшення відпускних цін протягом наступних двох тижнів, але це не вплине на загальну цінову ситуацію на ринку, оскільки надмірна пропозиція буде все ж стримувати накручування цифр на цінниках", - зазначив Карпенко.

Ціни на продукти в Україні

Річна інфляція в Україні у березні сповільнилася до мінімуму з 2020 року і склала 3,2%. На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої загалом знизилися на 0,2%, найбільше за місяць подешевшали яйця (на 16,4%), цукор (на 2,5%), олія (на 1,5%).

В Україні зберігається тенденція повільного зниження цін на моркву. Наразі вартість формуються в проміжку від 8 до 10 грн/кг, що за поточним курсом дорівнює всього 20 центам, і ціни вже дуже близько до рівня цін 2020 року.

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