Виробники вирішили притримати продукцію до весни, з огляду на високі ціни минулого року.

Українські господарства накопичили надлишок цибулі, що почала дешевшати з кінця минулого року. Так, на одному із регіональних торгових майданчиків почали з’являтися пропозиції продукції за нульовою ціною за умови самовивезення. Раніше цибулю безкоштовно почали роздавати у Казахстані та Узбекистані, пише EastFruit.

"Очевидно, що багатьом власникам цибулі цього сезону було непросто зберегти якість цієї продукції настільки тривалий час, бо для них це був перший досвід. Після того, як минулого року оптові ціни на цибулю перевищили 1 долар за кг навесні, багато хто вирішив заробити не лише на вирощуванні, а й на зберіганні цибулі. Це призвело до різкого зростання виробництва та високих цін під час збирання в Україні", – пояснив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

За його словами подібні тенденції були відзначені і в інших країнах: Молдові, Грузії, Узбекистані, Таджикистані, Киргизстані, Казахстані, що призвело до величезного надлишку цибулі на ринку.

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"Крім того, вирощування цибулі в Україні перемістилося до центральних та західних регіонів країни з півдня, де виробництво було фактично знищено російськими окупантами. А у цих регіонах умови для вирощування суттєво відрізняються, що створило проблеми при зберіганні продукції. В результаті, вже в лютому-березні багатьом довелося розпочати перебирання цибулі, бо вона почала псуватися. При цьому ціни стагнували та повільно знижувалися. Не дивно, що на даний момент оптові ціни на цибулю в Україні нижчі суттєво, ніж зазвичай у цей період року", – підкреслює експерт.

Ціну на цибулю не допоміг підтримати експорт до країн Євросоюзу, де два роки поспіль були проблеми з урожайністю через літні посухи. А зараз очікувати суттєвого зростання цін вже не доводиться, хоч до початку сезону все ще залишається чимало часу.

До того цибулю нового врожаю вже експортують з Узбекистану та інших країн з теплим кліматом, і ціни на неї також рекордно низькі. Тому ситуація для виробників поки що залишається непростою.

Ціни на овочі

На ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів. Роком раніше сезон стартував у середньому на півтора тижні пізніше. Однак збір даної продукції наразі залишається малооб'ємним через несприятливі погодні умови.

Станом на перший тиждень квітня оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 14-18 грн/кг ($0,36-0,46/кг), що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

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