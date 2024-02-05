Президент РФ планує відвідати Туреччину 12 лютого, щоб зустрітися з Ердоганом.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорить зі своїм російським колегою Володимиром Путіним новий механізм експорту українського зерна через Чорне море під час його майбутнього візиту до Туреччини, пише Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

"Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, зараз ми побачили, що є можливість перейти до іншого механізму, і зараз докладаються зусилля, щоб конкретизувати цю можливість", – заявив Фідан.

За його словами, існують зусилля, спрямовані на пошук "нових методів" транспортування українського зерна на світові ринки. Він додам, що деякі кораблі змогли перевезти українське зерно навіть без цієї угоди.

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Очікується, що Путін відвідає Туреччину 12 лютого, щоб зустрітися з Ердоганом, що стане першою поїздкою російського лідера до союзника по НАТО після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Експорт зерна Чорним морем

У червні 2023 року Росія офіційно заявила про вихід із "зернової угоди". Тоді президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та Організації Об'єднаних Націй продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи з доставки українського збіжжя в інші країни світу без РФ.

Незважаючи на голосні погрози Москви топити кожне судно, що прямуватиме до українських портів, Україна наважилася оголосити про відкриття нових тимчасових маршрутів для торговельних суден, що прямують до чорноморських портів України, без жодних домовленостей з Росією.

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