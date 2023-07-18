Президент України закликає світову спільноту чинити рішучий тиск на Росію, аби загарбники не перешкоджали експорту українського зерна через Чорне море.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Росії про вихід із "зернової угоди". Він запропонував Туреччині та Організації Об'єднаних Націй продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи з доставки українського збіжжя в інші країни світу без країни-агресорки.

"Чорноморська зернова ініціатива може й повинна працювати й надалі – якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною та ООН – залишається чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання та рішучий тиск світу на державу-терориста", – сказав він під час вечірнього звернення до українців.

У цьому зв'язку, президент України зазначив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану і генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи чи її аналога в тристоронньому форматі.

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"Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден", – повідомив Зеленський.

Глава держави сказав, що це потрібно для всіх у світі. Президент додав, що завдяки Чорноморській зерновій ініціативі вже майже 33 мільйони тонн агропродукції було експортовано до 45 держав світу, і зокрема – 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії.

"Позиція України завжди була й буде максимально чіткою: ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. Якщо купка людей десь там у Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах у різних державах: Єгипті або в Судані, у Ємені або в Бангладеш, у Китаї, в Індії, у Туреччині, в Індонезії, то світ має змогу показати, що шантаж не дозволений нікому", – наголосив президент.

Вихід Росії з зернової угоди

Рік тому за посередництва Туреччини і ООН була укладена "зернова угода", покликана розблокувати експорт через українські порти, в тому числі і для поставок продовольства в голодуючі країни. Росія постійно погрожувала вийти із "зернової угоди", проте кілька разів продовжувала її.

Востаннє угоду було продовжено 17 травня терміном на два місяці. При цьому РФ заявляла, що не погодиться продовжувати домовленості після 17 липня без виконання низки умов: підключення "Россільгоспбанку" до SWIFT, поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", розморожування активів російських компаній, розблокування транспортної логістики та постачання запчастин.

16 липня український порт покинуло останнє судно в рамках угоди. 17 липня стало відомо, що РФ офіційно відмовилася продовжити дію "зернової угоди" – відповідну заяву зробила місія Росії в ООН.

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