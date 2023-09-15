Рішення польської влади набуде чинності з опівночі 16 вересня.

Варшава продовжить заборону на експорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень. Рішення вступить в силу з опівночі 16 вересня

"Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, кажу я всім фермерам Польщі, ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін або фон дер Ляєн, Туска або Вебера. Ми це зробимо, тому що це в інтересах польського фермера", – цитує видання RMF24 прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

Загроза безстрокового ембарго для зерна з України - що говорили в Польщі

Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда пригрозив, що Польща може ввести безстрокове ембарго на українське зерно, якщо Єврокомісія не продовжить обмеження.

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"Якщо Єврокомісія до півночі не продовжить ембарго, то я підпишу розпорядження, яким буде продовжено чинне ембарго", - заявив політик в інтерв'ю PAP .

За його словами, Варшава направляє фермерам сигнал, що ембарго діятиме незалежно від того, яке рішення прийме Єврокомісії. Водночас Буда вважає, що подібні кроки не повинні мати негативний вплив на польсько-українські відносини.

Заборона на експорт зерна з України - що вирішила Єврокомісія

Єврокомісія скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. При цьому з 16 по 18 вересня Київ повинен вжити ефективних заходів з контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти їх впливу на ринок сусідніх держав-членів ЄС.

У свою чергу Єврокомісія і Україна будуть відстежувати ситуацію навколо експорту зерна. Крім того, обмеження для агропродукції не будуть вводити, поки "повною мірою будуть діяти заходи, прийняті Україною".

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