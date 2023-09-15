з 16 по 18 вересня Україна має вжити ефективних заходів щодо контролю за експортом.

Єврокомісія сьогодні, 15 вересня, скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Як повідомляється на сайті Єврокомісії, Україні все ж доведеться дотримуватись певних правил.

"До цього моменту Україна з 16 вересня має запровадити заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів. Україна представить платформі план дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня", - заявили в ЄК.

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При цьому Єврокомісія та Україна будуть відстежувати ситуацію навколо експорту зерна. Обмеження для агропродукції не будуть запроваджувати доти, доки "повною мірою діятимуть заходи, вжиті Україною".

Як зазначається, з 16 по 18 вересня Україна має вжити ефективних заходів щодо контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти їх впливу на ринок сусідніх держав-членів ЄС.

Заборона на експорт української агропродукції

З 15 вересня закінчується термін дії заборони на імпорт з України кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Більшість з цих країн планують продовжити блокувати імпорт української продукції. Водночас Болгарія вже зняла заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня.

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