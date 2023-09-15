За словами прем’єра, Румунія та Словаччина схиляються підтримати Україну щодо аграрного експорту.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав заклики польської сторони щодо продовження заборони на експорт української агропродукції "політичним популізмом".

"Дійсно у Польщі відбувається зараз передвиборчий період. Я називаю це політичним популізмом, коли політики використовують електоральний період і маніпулюють даними, щоб здобути електоральні переваги або вигоди. Україна зараз точно не в тому стані, щоб дати можливість комусь популістично зростати на нашій біді", - сказав він під час брифінгу.

Разом з тим прем’єр подякував Польщі за аграрний, гуманітарний та мілітарний транзити, Румунії - за готовність розширити український транзит з 2 до 4 млн тонн в місяць.

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"Ми працюємо з урядом Румунії й урядом Словаччини. Є тиск на них, але станом на сьогодні вони не прийняли своїх рішень і схиляються підтримати нас. Робота ця ведеться в щогодинному режимі всією нашою командою: і президентом, і мною, Ольга Стефанішина, міністри - всі ми реально працюємо в ці дні. Ми до цього готувалися, і зараз - вирішальний момент", – зазначив Шмигаль.

Заборона на експорт української агропродукції

Сьогодні, 15 вересня, закінчується термін дії заборони на імпорт з України кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Більшість з цих країн налаштовані і надалі блокувати імпорт української продукції, навіть якщо Єврокомісія скасує цю заборону.

Проте Болгарія зняла заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня.

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