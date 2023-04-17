Напередодні Мінагрополітики країни закликало на урядовому рівні запровадити більш жорсткі заходи для регулювання імпорту товарів з України.

Словаччина тимчасово припиняє імпорт агропродукції з України. Раніше аналогічні рішення ухвалили Угорщина та Польща, що засудила Європейська комісія.

З цього питання відбудеться засідання міжвідомчої робочої групи, повідомив тимчасово призначений прем'єр-міністр Едуард Хегер.

"Словаччина тимчасово припинить імпорт зернових та інших обраних продуктів з України. Сьогодні робоча група буде збиратися на цю тему. Результати будуть опубліковані", – написав Хегер.

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Напередодні Мінагрополітики країни попередило, що вичерпало можливості регулювання імпорту з України при збереженні коридорів солідарності, якими експортувалася українська агропродукція до Європи в умовах повномасштабної війни.

Словацьким фермерам дедалі важче конкурувати з українськими через дешевий імпорт агропродукції. На цьому тлі міністерство закликало на урядовому рівні необхідно запровадити більш жорсткі заходи щодо регулювання імпорту товарів з України.

Заборона експорту української агропродукції - що треба знати

Напередодні Польща після багатоденних протестів фермерських асоціацій через неможливістю для реалізувати власну продукцію внаслідок великого напливу українського зерна заборонила експорт продовольства з України. Незабаром

Угорщина заборонила експорт українського зерна та іншої продукції АПК, пообіцявши однак зберегти транзит агропромислової продукції.

Міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев також оголосив, що його країна може тимчасово заборонити ввезення української агропродукції.

У Європейській комісії заявили, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і і назвали такі односторонні дії неприйнятними.

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