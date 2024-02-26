Близько 900 тракторів заблокували частину міста, а поліція використала проти аграріїв водомети.

У понеділок, 26 лютого, фермери зібрались на мітинг в Брюсселі (Бельгія), де зустрілись міністри сільського господарства з усього Євросоюзу, щоб обговорити кризу в секторі. Протестувальники вимагають вирішити питання − від низьких цін у супермаркетах до угод про вільну торгівлю, пише Reuters.

Зазначається, що близько 900 тракторів заблокували частину Брюсселя, а поліція використовувала проти аграріїв, які кидали пляшки та яйця, водомети.

Ще одна акція протесту відбулася в понеділок у Мадриді, де фермери з усієї Іспанії дули в свистки, дзвонили в дзвіночки та били в барабани, закликаючи ЄС скоротити бюрократичну тяганину та скасувати деякі зміни до Спільної сільськогосподарської політики (CAP).

Міністри сільського господарства зібрались у штаб-квартири Європейської комісії, щоб обговорити новий набір пропозицій ЄС щодо полегшення тиску на фермерів, включаючи скорочення перевірок і можливість звільнити малі ферми від деяких екологічних стандартів.

Як пише Bloomberg, фермери намагалися прорвати поліцейські бар'єри, коли вони оточили головні офіси Європсоюзу в Брюсселі та вимагали більшої підтримки від блоку.

Це другий великий протест у Брюсселі за останні тижні, коли фермери скаржаться на бюрократичні перепони, торговельні угоди, кліматичні правила та зусилля допомогти Україні продавати зерно.

Протести польських фермерів

Польські фермери ще на початку лютого відновили протести на кордоні з Україною. Станом на 26 лютого продовжують блокування руху для вантажних транспортних засобів на шести напрямках. З українського боку це "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

До того ж протести на українсько-польському кордоні посиляться. Польські перевізники планують з 1 березня відновити акції, які призупинили у січні.

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