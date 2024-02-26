Будуть блокувати мінімум три пункти пропуску на кордоні з Україною.

Протести на українсько-польському кордоні посиляться. Польські перевізники планують з 1 березня відновити акції, які призупинили у січні. Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що перевізники знову хочуть заблокувати переходи "Гребенне", "Дорогуськ" та "Корчова" та, можливо, – "Медика". Вказані пункти пропуску межують з українськими "Рава-Руська", "Ягодин", " Краківець" і " Шегині" відповідно.

Перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. З листопада 2023 року вимагають відновити для перевізників з України обов’язок мати дозвільні документи.

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За словами журналістів, минулого тижня міністр інфраструктури Даріуш Клімчак запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників. Всі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа, додав чиновник. Тим часом транспортна галузь чекає на конкретні законодавчі акти.

"Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проект закону, який посилить перевірки українських перевізників, минули наступні тижні – у нас немає проекту", – заявив президент Асоціації транспорту та логістики Польщі Мацей Вронськ.

За його словами, перевізники все ще протестують, але неофіційно.

Протести на кордоні

У січні польські перевізники почали знімати блокаду на кордону з Україною. Але у лютому акції почали польські фермери. Ситуація погіршується щоденно. Фіксуються випадки, коли у Польщі висипають українську агропродукцію, яка прямує транзитом. 25 лютого було відкрито вісім вагонів з українською кукурудзою.

За словами президента України Володимира Зеленського, блокування кордону між Польщею і Україною є політичним питанням. Це тиск на європейські інституції.

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