У пункті пропуску "Ягодин" протягом останніх декількох днів фермери не пропускають жодної вантажівки, яка прямує з України.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про невтішну ситуацію через блокування на кордоні з Польщею. Про це він заявив в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо черг на кордоні.

Демченко зауважив, що польські фермери продовжують блокування руху для вантажних транспортних засобів. Кількість напрямків незмінна - їх шість. З українського боку це "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

"Сукупно на всіх цих напрямках на території Польщі, станом на ранок, в чергах, з можливістю проїзду в бік України, перебуває десь 2 тисячі 200 вантажних транспортних засобів. Найбільше – це навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", – розповів він.

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Стосовно "Ягодина" речник додав, що там перетинає кордон найменша кількість вантажівок. За минулу добу через цей ПП в бік України прослідувало близько 50 вантажівок.

"Натомість за останні дні польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу на цьому напрямку", – повідомив Демченко.

Також критично низькими показники за кількістю перетинів кордону залишаються і по напрямку ПП "Шегині". За минулу добу тут перетнуло кордон лише 70 вантажних транспортних засобів.

Він також зауважив, що загалом польські фермери більше блокують рух для вантажівок, які прямують саме з України до Польщі.

Блокада кордону

Як повідомляв УНІАН, у січні польські перевізники почали знімати блокаду на кордоні з Україною. Але у лютому акції почали польські фермери. За даними RMF FM, протести на кордоні посиляться, адже польські перевізники планують з 1 березня відновити свої акції.

Перевізники скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. З листопада 2023 року вони вимагають відновити для перевізників з України обов’язок мати дозвільні документи.

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