Протестуючі фермери оголосили, що перейдуть до більш різких форм протесту.

Польські протестуючі фермери хочуть перекрити важливі траси та прикордонні переходи на своєму західному кордоні.

Як повідомляє RMF24, аграрії планують 24-годинну блокаду траси S3 в районі міста Мислібуж, що неподалік від кордону з Німеччиною.

Також фермери на вихідних відновлять акцію протесту на польсько-німецькому кордоні в Крайніку Дольному, що біля Щецина. Вони хочуть повністю перекрити рух на кордоні та цілодобово страйкувати.

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Крім того, фермери з Любуського воєводства разом з німецькими фермерами планують перекрити трасу і КПП біля найбільшого дорожнього прикордонного переходу, у районі міст Свєчко та Слубіце, в обох напрямках.

Втім, плани фермерів ще можуть змінитися, оскільки місцеві підприємці Слубіцького району виступають проти блокування траси.

Зазначається, що меру Слубіце було надіслано спільне звернення від керівників низки транспортних компаній, АЗС, магазинів тощо з проханням заборонити проведення акції. У листі було вказано, що запланована акція протесту фермерів у такій формі паралізує їхню роботу і перешкоджає виконанню зобов’язань перед бізнес-партнерами, що призведе до значних фінансових наслідків.

Транспортні компанії також погрозили фермерам судовими позовами у разі, якщо акція все ж відбудеться і вони зазнають збитків.

Блокування кордону

23 лютого повідомлялося, що міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив про намір польської влади "захистити польський ринок" від таких українських продуктів, як цукор, м'ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова та ріпакова олія.

22 лютого стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїхав до Варшави і провів важливі зустрічі для розблокування кордону.

21 лютого президент України Володимир Зеленський закликав президента Польщі Анджея Дуду і прем'єр-міністра Дональда Туска провести зустрічі на державному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів.

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав ідею Володимира Зеленського провести урядову зустріч для вирішення питання блокування пунктів пропуску, заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера. Він також зазначив, що зустріч на кордоні "не найбезпечніша", і краще було б зустрітися у Варшаві чи Любліні.

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