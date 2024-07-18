Найнижчі ціни за три сезони: скільки коштує кавун в Україні

Зазначається, що спека погано позначається на якості баштанних.

Ціни на кавуни в Україні продовжують летіти вниз. Фермери знижують вартість до катастрофічно низького рівня через велику пропозицію.

Аналітики EastFruit зазначили, що минулого тижня середні оптові ціни на кавуни знизилися до 15 грн/кг ($0,36/кг) - найнижча ціна, як мінімум за останні 3 сезони.

Зараз кавуни оптом уже продають у діапазоні 5-14 грн/кг ($0,12-0,34/кг), залежно від якості, сорту та обсягу. Таким чином, нинішні ціни вже мінімум на 35% нижчі, ніж тижнем раніше.

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Головними причинами, які призвели до такого різкого падіння цін стали:

релокація виробництва після окупації Росією територій Херсонської та Запорізької областей. Тепер вирощуванням баштанних займаються всі центральні області та деякі західні;

сприятливі погодні умови навесні та в першій половині літа.

Фермери зазначили, що ціна падає через різке збільшення збору врожаю. Спека не дає змоги довго тримати баштанні на полі, тому їх доводиться збирати в прискореному темпі. При цьому зазначено, що посуха погано впливає на якість кавунів, що також знижує ціну.

Водночас на український ринок надходить за доступною ціною більш якісна продукція з Центральної Азії.

Ціни на кавуни в супермаркетах України

Ціни на кавуни в АТБ залишаються досить-таки високими. Так, за кілограм "смугастого" доведеться заплатити 21,59 грн/кг.

При цьому в Сільпо кавун продають за ціною 19 грн/кг.

Найдешевший кавун можна купити в Auchan - 18,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на картоплю в Україні продовжують стрімко падати через погоду. Фермери змушені відвантажувати картоплю нового врожаю за ціною 8-15 грн/кг ($0,19-0,36/кг), що в середньому на 27% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Також знизилися ціни на м'ясо. Роздрібна ціна за кілограм охолодженої свинини становила 191,9 грн/кг, що майже на 1% (1,8 грн/кг) менше від цін у травні.

При цьому лопатка та тазостегнова частина впали в ціні найбільше - на 2,3% та 2,8% відповідно, а от ціни на вирізку та корейку змінилися мінімально - в межах 1 грн/кг. Щодо свинячого ошийка, то це м'ясо подорожчало на 1,6%.

Крім того, знизилися ціни й на інші види м'яса. Так, ціни на курятину знизилися на 0,8%, а от яловичина подорожчала на 5%.

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