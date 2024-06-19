Зазначається, що китайська сторона, щоб помститися за електромобілі, вдарить у найвразливіше місце Європи.

Китай безжально б'є по Європейському союзу, щоб помститися за мита на електромобілі. Під удар одразу ж потрапили продукти харчування, зокрема, свинина.

Видання Financial Times пише, що продукти харчування та напої - одні з небагатьох товарів, які Китай купує більше, ніж продає ЄС, і вони опинилися першими на лінії вогню.

З 2001 року, коли Китай вступив до СОТ, Пекін швидко просунувся вгору ланцюжком створення вартості, ставши центром досліджень і розробок у центрі глобальних ланцюжків поставок. Позитивне сальдо його торгового балансу з Європою зросло на ринку передового обладнання, такого як акумулятори, сонячні батареї та стільникові телефони.

Відео дня

ЄС, тим часом, як і раніше, продає багато авто і літаків. Але дедалі частіше його сильною стороною стає обслуговування 1,4 мільярда китайських споживачів за допомогою більш традиційних товарів: сиру, вина і сумок.

У Китаї вже почали антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з ЄС на суму 2,5 мільярда євро на рік. Фермери знають, що в них мало інших альтернативних ринків, але це найактивніша і найпротестуюча частина європейського суспільства. Деякі тварини приносять прибуток тільки тому, що фермер може продати китайцям "п'яту чверть" - голову, хвіст і внутрішні органи. Курячі лапки, які викидають у відро для сміття, у Китаї є делікатесом.

Пекін уже розпочав розслідування передбачуваного демпінгу бренді, яке здебільшого вдарить по Франції, що натиснула на голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, аби та запровадила тарифи на автомобілі.

Хосук Лі-Макіяма, директор Європейського центру міжнародної політичної економії в Брюсселі, вважає, що вибір свинини, який зачіпає Німеччину, може бути "особистим випадом проти фон дер Ляєн". Він також очікує "заходів у відповідь щодо молочних продуктів, сирів та інших продуктів харчування, які є типовими основними статтями експорту для Франції та Італії".

У 2023 році позитивне сальдо в торгівлі продуктами харчування та напоями становитиме близько 6 мільярдів євро, що в шість разів більше, ніж за десять років. За цей час європейські фермери збільшили поголів'я худоби, щоб обслуговувати цей зростаючий ринок на тлі скорочення внутрішніх субсидій.

Проблема для Брюсселя полягає в тому, що ЄС не так вже й багато може заблокувати натомість. Він майже повністю залежить від китайських сонячних батарей і не хоче підвищувати вартість переходу на екологічно чисті технології. Крім того, йому потрібні батареї китайського виробництва для власних електромобілів.

Під тиском США Нідерланди припинили експорт передових верстатів для виробництва мікросхем, але скорочення поставок шарфів Hermès навряд чи поставить китайську економіку на коліна.

Зазначається, що більш безжальним ударом по ЄС було б заявити, що європейська продукція нібито не відповідає стандартам безпеки харчових продуктів.

Торгова війна ЄС і Китаю - останні новини

Європейська комісія 12 червня заявила, що ЄС вирішив запровадити додаткові мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1% понад чинні 10%.

Китай у відповідь розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини та субпродуктів з ЄС. Такий крок здебільшого спрямований проти Іспанії, Нідерландів і Данії.

Вас також можуть зацікавити новини: