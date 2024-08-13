Експерти прогнозують, що найближчими місяцями інфляція буде пришвидшуватись.

У липні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 5,4% з 4,8% у червні. Якщо казати про місячний вимір, то ціни не змінились. Такі дані з посиланням на Державну службу статистики наводить НБУ.

Фактичні темпи зростання цін виявились дещо нижчими за траєкторію прогнозу, який містив Інфляційний звіт за минулий місяць. Це пов’язують з більш стриманим впливом спеки на формування цін на сирі продукти харчування.

Показники базової інфляції у минулому місяці зросли до 5,7% з 5,0% у червні. Це значною мірою зумовлено швидшим здорожчанням оброблених продуктів харчування, яке викликали вищі витрати на енергію, зберігання продукції та оплату праці.

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Більш повільно дешевшали цукор та крупи, що пов’язано з вичерпанням запасів попередніх високих врожаїв. Сповільнили падіння ціни на помідори, у той час як ціни на огірки суттєво зросли, що викликано меншою пропозицією якісної продукції на тлі складних погодних умов.

Також спека призвела до зростання цін на молоко. Дещо зросли в ціні банани: останнє пов’язують з підвищеним зовнішнім попитом.

Ціни на продукти в Україні – що варте уваги

На минулому тижні повідомлялось, що оптові ціни на малину в країні різко обвалилися, оскільки на ринок завчасно надійшла велика кількість ягоди осінніх сортів.

Також стало відомо про зниження цін на лохину. Його експерти пов’язують з низьким попитом. Окрім того, зниження цін обумовлено доволі низькими показниками якості лохини через спекотну погоду.

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