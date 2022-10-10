Наразі оптова-відпускна ціна курячих яєць в Україні становить 43 грн за десяток.

На українському ринку вартість яєць повинна стабілізуватись в листопаді.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Наразі оптова-відпускна ціна курячих яєць в Україні становить 43 грн за десяток. Проте уже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується", - зазначив він.

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За словами Висоцького, поголів’я курей та виробництво в цілому різко скоротилося через військові дії, знищення птахівничих комплексів та проблеми з логістикою.

"Виробники яєць змушені були продавати продукцію нижче за собівартість. Із вересня відновився сезонний споживчий попит, але кількість поголів’я в областях, в яких традиційно вирощують яєчних курей, ще не відновлено, на це потрібно щонайменше два-три місяці. В результаті на ринку пропозиція яєць знизилась, що спровокувало стрибок цін", – пояснив він.

Ціни на яйця в Україні - прогноз

Як повідомляв УНІАН, у вересні директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко прогнозував, що за кілька місяців суттєво підскочить вартість курячих яєць на полицях магазинів України. "У грудні ми матимемо максимальну ціну, а от у січні вона буде знижуватись. Вартість зростає навіть не зважаючи на попит українців", - зазначив Дорошенко.

Також, за його словами, українському споживачеві варто готуватися до зростання цін борщового набору та молочки.

Тим часом, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що в Україні найближчим часом ціни на харчові продукти зростуть ще на 10-15%. На зростання цін впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, а також курс гривні щодо долара.

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