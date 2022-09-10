Зварити український борщ на трьох людей, яким можна пообідати двічі, сьогодні можна орієнтовно за 140 гривень.
Про це дізналися журналісти ТСН, які відвідали базар і супермаркет.
Як повідомляється в сюжеті, окіст на борщ вдалося купити на 29 гривень, і на додаток ще й суповий набір за 10 гривень. Квасоля до борщу обійшлася в 15 гривень за велику склянку. 5 картоплин, дві цибулини, одна морквина, одна капустина та одна голівка часнику обійшлися в 70 гривень. Додатково за буряк віддали ще 13 гривень. Таким чином, загалом на продукти для борщу довелося витратити 140 гривень.
Зазначається, що такий же набір продуктів у супермаркеті може обійтися трохи дорожче, адже замість домашньої квасолі там була лише консервована.
За словами заступника міністра аграрної політики й продовольства Тараса Висоцького, цьогорічного врожаю достатньо, тож восени ціни мають бути доступними. Але взимку продукти можуть подорожчати через збільшення вартості їхнього зберігання.
"Тому в кого буде можливість навіть у домашніх умовах зберігати, рекомендуємо такий запас сформувати", - зазначив чиновник.
Впевнено дивляться в майбутнє і в одній з мереж супермаркетів, де прогнозують, що ціни на базові продукти будуть "адекватними", але чекати недорогих баштанних не варто.
Як повідомляв УНІАН, голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко спрогнозував, що в Україні можуть на третину збільшитися ціни на продукти.
Тож зараз, у вересні, дійсно можна запастися деякими товарами на зиму, оскільки аграрії можуть "збивати" ціни на свої товари, адже їм легше продати більше продуктів людям, аніж потім витрачати кошти на їхнє зберігання.