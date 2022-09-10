Взимку продукти можуть подорожчати через збільшення вартості їхнього зберігання.

Зварити український борщ на трьох людей, яким можна пообідати двічі, сьогодні можна орієнтовно за 140 гривень.

Про це дізналися журналісти ТСН, які відвідали базар і супермаркет.

Як повідомляється в сюжеті, окіст на борщ вдалося купити на 29 гривень, і на додаток ще й суповий набір за 10 гривень. Квасоля до борщу обійшлася в 15 гривень за велику склянку. 5 картоплин, дві цибулини, одна морквина, одна капустина та одна голівка часнику обійшлися в 70 гривень. Додатково за буряк віддали ще 13 гривень. Таким чином, загалом на продукти для борщу довелося витратити 140 гривень.

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Зазначається, що такий же набір продуктів у супермаркеті може обійтися трохи дорожче, адже замість домашньої квасолі там була лише консервована.

За словами заступника міністра аграрної політики й продовольства Тараса Висоцького, цьогорічного врожаю достатньо, тож восени ціни мають бути доступними. Але взимку продукти можуть подорожчати через збільшення вартості їхнього зберігання.

"Тому в кого буде можливість навіть у домашніх умовах зберігати, рекомендуємо такий запас сформувати", - зазначив чиновник.

Впевнено дивляться в майбутнє і в одній з мереж супермаркетів, де прогнозують, що ціни на базові продукти будуть "адекватними", але чекати недорогих баштанних не варто.

Як повідомляв УНІАН, голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко спрогнозував, що в Україні можуть на третину збільшитися ціни на продукти.

Тож зараз, у вересні, дійсно можна запастися деякими товарами на зиму, оскільки аграрії можуть "збивати" ціни на свої товари, адже їм легше продати більше продуктів людям, аніж потім витрачати кошти на їхнє зберігання.

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