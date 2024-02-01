Дозволять вирощувати коноплю без ліцензій, але будуть контролювати цей процес.

Міністерство аграрної політики та продовольства України працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин. Про це повідомляє профільне відомство в Facebook.

"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", – зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, закон про обіг технічних конопель – це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.

Відео дня

Перший заступник міністра додав, що проект наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.

Легалізація медичного канабісу

21 грудня в Україні було легалізовано медичний канабіс. Верховна Рада ухвалила документ, який регулює використання канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання буде й надалі вважатися злочином.

Втім, одразу після рішення Верховної Ради депутати від фракції "Батьківщина" заблокували підписання закону про медичний канабіс. Вони зареєстрували в парламенті проект постанови про скасування рішення парламенту. Таким чином голова Верховної Ради не може передати на підпис президенту України даний закон, допоки парламент не "провалить" пропозицію про скасування рішення парламенту.

Вас також можуть зацікавити новини: