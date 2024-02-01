Міністерство аграрної політики та продовольства України працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин. Про це повідомляє профільне відомство в Facebook.
"Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння", – зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
За його словами, закон про обіг технічних конопель – це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.
Перший заступник міністра додав, що проект наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.
Легалізація медичного канабісу
21 грудня в Україні було легалізовано медичний канабіс. Верховна Рада ухвалила документ, який регулює використання канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання буде й надалі вважатися злочином.
Втім, одразу після рішення Верховної Ради депутати від фракції "Батьківщина" заблокували підписання закону про медичний канабіс. Вони зареєстрували в парламенті проект постанови про скасування рішення парламенту. Таким чином голова Верховної Ради не може передати на підпис президенту України даний закон, допоки парламент не "провалить" пропозицію про скасування рішення парламенту.