Розблокувати його ВР може на засіданні, яке відбудеться вже в січні.

Народні депутати України з фракції Юлії Тимошенко "Батьківщина" заблокували підписання закону про регулювання використання коноплі в медичних цілях.

6 народних депутатів фракції, серед яких Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Григорій Немиря, зареєстрували в парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону України "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" (реєстраційний номер №7457).

Відповідно до Регламенту ВР, реєстрація такого "блокуючого" проекту постанови означає, що голова Верховної Ради України не може передати на підпис президенту України даний закон, допоки парламент не "провалить" пропозицію "Батьківщини" про скасування рішення парламенту по медичному канабісу. Парламент планує зібратися на засідання аж в січні 2024 року.

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"Відповідно, розблокувати його підписання зможе парламент тільки десь в середині січня наступного року. Ще потім час на підпис президента. А враховуючи, що закон вступає в силу лише через півроку, то запрацює він тоді десь у липні 2024-го", - зазначив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

Вчора, після ухвалення закону, Юлія Тимошенко написала у Facebook, що це ще одне рішення монобільшості "проти майбутнього України".

"Ми протистояли цій авантюрі усіма засобами, але змогли лише відтермінувати неминуче – занадто вже нерівними були сили. Та тим, хто вже ділить нашу землю на наркоплантації, рано тріумфувати. Вірю, що вже наступне скликання Верховної Ради скасує не лише легітимізацію наркотиків, а й всі інші закони проти національних інтересів та засад існування України". – зазначає вона.

Легалізація медичного канабісу

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Верховна Рада проголосувала за закон про легалізацію медичного канабісу. Підтримали це рішення 248 народних депутатів.

Закон регулює використання канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання буде й надалі вважатися злочином.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування.

Марихуана в Україні буде вирощуватися зі штрих-кодом на кожному кущі, заявила народний депутат і одна з авторів законопроекту про легалізацію медичного канабісу Ольга Стефанишина.

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