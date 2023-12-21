Закон набуде чинності через півроку після дня його опублікування.

Верховна Рада проголосувала за закон про легалізацію медичного канабісу.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за закон з реєстраційним номером 7457 проголосувало 248 народних депутатів.

Закон регулює використання канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Железняк зазначає, що розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде переслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

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Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. "Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта", - повідомив нардеп.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування, тобто йдетьсяпро друге півріччя 2024 року.

Легалізація канабісу в Україні

В першому читанні законопроект про легалізацію медичного канабісу парламент ухвалив у липні 2023 року.

У суспільстві тривають дискусії щодо необхідності легалізувати канабіс: 37% проти і 35% – за. Фракція "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко виступила проти даного законопроекту і закликала провести референдум.

Депутат комітету з питань охорони здоров’я Ольга Стефанишина зазначала, що законопроект "особливо важливий зараз, коли наша країна перебуває в активній фазі війни, щоб зняти біль від бойових поранень і покращити психологічний стан у час, коли багато українців стресують".

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