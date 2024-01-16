Основні збитки від блокади кордонів стосуються транспортних витрат.

Блокування пунктів пропуску на українському кордоні фермерами Румунії та Польщі привело до росту вартості вантажних перевезень на 15-20%. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.

"Основні збитки стосуються транспортних витрат. Кожен день простою автомобілів коштує грошей, тому ціни на перевезення зростають на 15-20%", – заявив чиновник.

За його словами, потрібно враховувати стан наших перевізників-водіїв. Зараз не найкращі погодні умови, тому не зручно стояти в чергах.

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Дмитрасевич додав, що головна причина протестів румунських фемерів стосується не України. Вони вимагають збільшення дотаційної підтримки агровиробників. До того ж низка української агропродукції проходить транзитом через цю країну, а не імпортується туди.

Блока кордону фермерами

Румунські фермери з перервами блокують український кордон з 13 січня. 16 січня стало відомо, що Міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій досягли домовленості щодо низки вимог фермерів.

Водночас польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, також досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.

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