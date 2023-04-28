Польща погодилася на компроміс, бо це вигідно місцевим фермерам, пояснює польський дипломат.

Польща досягла домовленостей з ЄС про заборону на ввезення п'яти видів сільгосппродукції із України. Вони становлять 90% всього імпорту агропродукції з нашої держави.

Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, пише RMF FM. За його словами, ідеться, перш за все, про зернові та кукурудзу.

Угода включає зобов'язання Польщі та інших країн відмовитися від односторонніх блокад імпорту продовольства з України. Такі обмеження будуть замінені безпрецедентною забороною ЄС на ввезення пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії.

Відео дня

Зазначається, що завдяки цій угоді, яка замінює польську заборону рішенням ЄС, Польща уникне процедури санкцій. Компроміс також означає збереження єдності ЄС і солідарності з Україною, зазначає видання.

За даними RMF FM, Єврокомісія була готова надати окремі пакети допомоги Румунії або іншим країнам, які відмовилися від односторонніх блокад. Польща погодилася на компроміс, бо це вигідно місцевим фермерам, пояснює польський дипломат.

Замість розширення списку забороною на ввезення таких продукти, як молоко, птиця або яйця, Єврокомісія проведе подальшу перевірку. Якщо, на думку чиновників ЄС, проблема підтвердиться, спрацює захисне застереження, що означає введення митних зборів.

Єврокомісія також виділить 100 мільйонів євро на підтримку фермерів у п'яти країнах, із яких Польща отримає майже 40 млн євро. Крім цього, Брюссель заявляє, що допоможе з вивезенням українського зерна.

Очікується, що Європейський парламент підтвердить рішення в наступному місяці на пленарному голосуванні в Страсбурзі.

Заборона на ввезення зерна з України - що було раніше

Як повідомляв УНІАН, через блокаду Росією морських шляхів з початком повномасштабного вторгнення Євросоюз скасував усі тарифи і квоти на транзит українського зерна. Це повинно було допомогти вільно перевозити його через територію країн-членів ЄС для подальшого експорту в інші держави.

Однак це викликало невдоволення фермерів в сусідніх із Україною країнах, які, як стверджується, втратили 417 мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки.

В результаті 15 квітня уряд Польщі ввів заборону на ввезення та транзит зерна та іншого продовольства з України. Аналогічні заходи були прийняті і рядом інших країн, зокрема Угорщиною, Румунією, Словаччиною.

Своєю чергою, Єврокомісія назвала односторонні рішення країн про заборону на ввезення товарів неприйнятними. У Брюсселі підкреслили, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС.

Пізніше за підсумками переговорів Єврокомісія погодила заборона імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Також Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак виступила за збереження його транзиту.

Вас також можуть зацікавити новини: