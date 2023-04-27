Східна Європа в односторонньому порядку вирішила закрити імпорт українського зерна.

Втрати України від проблем з експортом зерна сухопутними маршрутами через Східну Європу вже склали щонайменше 200 мільйонів доларів. Про це заявив заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук на брифінгу.

За його словами, в макропрогнозі НБУ перебої з сухопутним експортом вже враховано.

"Ми врахували цей фактор і вже на другий квартал знизили експорт нашої агропродукції приблизно на 200 млн доларів", – заявив банкір.

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Ніколайчук підкреслив, що це попередня оцінка і на практиці втрати від заборони експорту в сусідні країни будуть більшими. Водночас Нацбанк очікує, що експортери швидко переорієнтують поставки на інші країни.

"На третій-четвертий квартал цього року ми додаткових втрат не закладали. Однак ми прекрасно розуміємо, що є певні ризики, пов'язані як з можливістю пролонгації цих санкцій сусідніми країнами, так і з ще більшими ускладненнями роботи зернового коридору", - сказав Ніколайчук.

Проблеми зернового експорту в Європу

Протягом кількох останніх тижнів Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт на свій внутрішній ринок агропродукції з України. Цьому передували протести місцевих фермерів, незадоволених падінням цін через наплив дешевої української продукції.

Тим часом Росія також продовжує шантаж України в контексті роботи зернового коридору. Окупанти погрожують заблокувати поставки зерна, якщо Україна не припинить чинити опір російській агресії.

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