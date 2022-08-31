Підвищувати ціни на огірок українським господарствам вдається, перш за все, за рахунок досить обмеженої пропозиції.

На даний момент тепличний огірок великим оптом вже надходить у продаж по 18-30 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

"Підвищувати ціни на огірок українським господарствам вдається, перш за все, за рхунлк досить обмеженої пропозиції. Вибірки ґрунтового огірка досить малооб'ємні через спеку. Разом з тим поставки тепличної продукції також невеликі, оскільки до реалізації огірка другого врожаю поки приступили поодинокі комбінати", - йдеться в повідомленні.

Відео дня:

При цьому, за словами експертів, попит в даному сегменті досить високий.

Відзначається, що на цей момент тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому у 2 рази дорожче, ніж в аналогічний торішній період. Більш того, гравці ринку впевнені в подальшому подорожчанні, враховуючи підвищений попит оптових компаній і роздрібних мереж на дану продукцію. При цьому компенсувати нестачу місцевої продукції за рахунок імпортного огірка поки не вдається.

Ціни під час війни:

У травні 2022 року в Україні обвалилися ціни на огірки і помідори.

26 серпня експерти попередили, що восени харчові продукти в країні будуть дорожчати й надалі.

29 серпня експерт розповів, чи буде взимку дефіцит продуктів.

Вас також можуть зацікавити новини: