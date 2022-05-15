Огірки короткоплідні і рожеві помідори здешевшали на понад 40 грн.

В Україні у травні, у порівнянні з минулим місяцем, обвалились ціни на огірки та помідори.

За даними сайту "Мінфін", огірки гладкі впали в ціні з 94,71 грн/кг до 79,30 грн/кг, а огірки короткоплідні здешевшали на понад 40 грн - зі 120,98 грн/кг до 78,90 грн/кг. Середня ціна кілограма огірків тепличних наразі складає 69,90 грн, а в квітні була 101,63 грн, огірки "Естафета" здешевшали зі 143,31 грн/кг до 129,90 грн/кг.

Разом з тим знизилась середня ціна на помідори червоні - з 83,83 грн/кг до 77,25 грн/кг і на помідори сливка - з 108,05 грн/кг до 101,20 грн/кг. А рожеві помідори подешевшали майже на 40 грн і коштують 114,90 грн/кг.

Як повідомляв УНІАН, за словами експертів, ціни на огірки та помідори знижуються через зростання їх пропозиції на ринку.

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