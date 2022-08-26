Експерти попередили, що восени харчові продукти у країні дорожачатимуть і далі.

За прогнозами фахівців, продуктів харчування в Україні вистачить до наступного посівного сезону, але з цінами на продовольство буде складніше.

Як йдеться в сюжеті ТСН, за прогнозом Національного банку України (НБУ), до кінця року через війну інфляція споживчих цін складе понад 30%.

"До кінця року ми будемо спостерігати подальше зростання цін. Основний фактор - це збройна агресія проти України і поки цей фактор не буде подолано і відповідно цінова ситуація не розвернеться", - прокоментував директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

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Попри очікуване підвищення цін, інфляційного шоку у населення не буде. Його пік, за словами фахівців, вже пройдено. Більше того, ситуація не погіршуватиметься, з часом економічну кризу вдасться подолати. Щоправда, за умов припинення активних бойових дій. "Поступово темпи інфляції будуть знижуватись, зокрема будуть трішки більше 20% в 2024 році і можливо в 2025 році, за нашими оцінками ми прийдемо до цілі 5%. Тобто з усуненням цього чинника агресії буде певний розворот цінової тенденції", - додав Лепушинський.

В Нацбанку натякають і про повернення до курсу довоєнгого долара. Але все залежить від того, як швидко закінчиться війна.

Між тим, експерти попередили, що восени харчові продукти дорожачатимуть і далі. "На базові продукти, очевидно, що якщо й буде зростання, то воно буде значно меншим, ніж на імпортні. Взагалі в світі йде інфляція, тобто це питання не лише у вартості гривні, це питання також глобальної інфляції", - переконаний економіст Тарас Качка.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть на третину збільшитися ціни на продукти. У контексті наближення зими багатьох турбує питання, чи потрібно нині робити запаси їжі. Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко вважає, що у серпні та вересні дійсно можна запастися деякими товарами на зиму.

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