Він додав, що продукти будуть дорожчати рівно на стільки, на скільки буде інфляція, плюс ще можливо 2-3%.

В Україні цієї осені та зими дефіциту продуктів по жодній з позицій не очікується.

Про це заявив Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в ефірі єдиного телемарафону.

"Ми побачили, як тільки не вистачає українського, імпорт швидко заміщає українську продукцію, це погано. Але він зникне одразу як тільки з’явиться наша вітчизняна", — пояснив Дорошенко.

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Він вважає, що можливе також зниження цін на продукти найближчим часом. У липні та серпні спостерігалося подорожчання через інфляцію. Однак у вересні, за словами експерта, фермери після збору урожаю, можливо, не будуть закладати його на зберігання.

"Я говорю про овочі, фрукти, яблука. Оскільки ніхто не може зараз сказати, по-перше, яка буде ціна зберігання, коштуватимуть енергоносії для бізнесу тому що для населення ціна зафіксована, а для бізнесу ні. А, по-друге, ніхто не знає, чи прилетить ракета. Тому багато хто буде старатися продати замість того, щоб зберігати", — зазначив Дорошенко.

Водночас починаючи з жовтня очікується подорожчання продуктів.

"Чим більше податків буде сплачуватися в нашій країні і надходжень від митниці та наших закордонних партнерів, тим менше буде зростання ціни. Навіть голова НБУ попередив, якщо ми не зможемо забезпечити себе власними надходженнями, то доведеться ще більше друкувати коштів, і інфляція до кінця року може додати ще 10% або навіть більше", — сказав він.

Це може призвести до того, що продукти будуть дорожчати рівно на стільки, на скільки буде інфляція, плюс ще можливо 2-3%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть на третину збільшитися ціни на продукти. У контексті наближення зими багатьох турбує питання, чи потрібно нині робити запаси їжі. Дорошенко вважає, що у серпні та вересні дійсно можна запастися деякими товарами на зиму.

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