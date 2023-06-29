Німеччина закликала ЄС до прояву солідарності з жителями України у зв'язку з російським вторгненням.

Німеччина виступає проти введення окремими країнами Євросоюзу односторонніх заборон на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Таку заяву зробив міністр продовольства і сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, наголосивши на необхідності прояву солідарності з жителями України у зв'язку з російським вторгненням, повідомляє DW.

"Необхідно зробити все, якщо маршрут (експорту сільськогосподарської продукції. - ред.) через Чорне море й надалі буде використовуватися Росією як засіб тиску", - підкреслив міністр.

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Ситуація з українською агропродукцією

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські порти були заблоковані, тому велися пошуки інших маршрутів поставок. В результаті Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції. Пізніше вони в односторонньому порядку заборонили імпорт зернових з України.

Пізніше на тлі масових протестів місцевих фермерів Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія обмежили імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Обмеження були пов'язані з тим, що аграрна продукція з України нібито позбавляла місцевих фермерів можливості реалізувати свою продукцію.

У червні 2023 року Єврокомісія подовжила заборону на імпорт продовольства з України. Заборону подовжено до 15 вересня цього року. Йдеться про імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Ці тимчасові заходи були вжиті через логістичні вузькі місця (пропускна здатність) щодо цих продуктів у Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині та за умови, що країни-члени не дотримуватимуться жодних обмежувальних заходів.

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