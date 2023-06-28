Аграрні об'єднання Польщі планують 3 липня провести велику акцію протесту виробників малини.

У Польщі виробники малини кілька днів поспіль блокують дорогу в Ополе-Любельському (перехрестя воєводських доріг 824 і 747 в Люблінському воєводстві, Польща), протестуючи проти низьких закупівельних цін на ягоди.

Як повідомляє Radio.lublin.pl, польські аграрії вкрай незадоволені тим, що в країну ввозять українську малину, яка позбавляє їх можливості реалізувати власну продукцію за конкурентною ціною.

"Виробництво хорошої малини коштує не менше 7 злотих за кілограм, плюс вартість збору, тобто 2-2,5 злотих", - повідомив віце-президент польської асоціації виробників фруктів Кшиштоф Цибулак, зазначивши, що закупівельники пропонують близько 4-5 злотих за кілограм.

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"Як нам конкурувати, коли малина постійно йде з України? Як з попереднього сезону, так і тепер нова, свіжа. В інтернеті вже кілька сотень пропозицій, адже врожай в Україні почали збирати раніше. Готова заморожена коштує 6-8 злотих", - заявив Цибулак.

Аграрні об'єднання Польщі планують 3 липня провести велику акцію протесту виробників малини, яку підтримає Польська асоціація виробників фруктів, а також Agrounia, яка активно протестувала проти українського зерна.

Аграрний експорт з України та протести поляків

На тлі скасування митних зборів у травні 2022 року в ЄС, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія зіткнулися з надлишком української сільгосппродукції.

Пізніше на тлі масових протестів місцевих фермерів Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія обмежили імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Обмеження були пов'язані з тим, що аграрна продукція з України нібито позбавляла місцевих фермерів реалізувати свою продукцію.

У червні 2023 року Єврокомісія продовжила заборону на імпорт продовольства з України. Заборону було подовжено до 15 вересня цього року.

16 червня 2023 року Асоціація садівників Польщі звернулася до міністра сільського господарства Роберта Телуша з проханням вжити термінових заходів, для того щоб обмежити імпорт полуниці з України і згодом повністю зупинити його.

Польські садівники наполягали на недопущенні повторення ситуації, аналогічної з українськими зерновими, коли безконтрольний імпорт обрушив ринок і викликав падіння цін.

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