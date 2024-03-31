Виробники побачать наслідки таких рекордних цін чере- півроку-рік, а слідом за ними це відчують і споживачі.

Ріст цін на какао-боби протягом двох років досяг свого піку в березні, коли ф’ючерсні контракти досягли рівня, що вдвічі перевищує попередній рекорд. Як пише Bloomberg, результатом цього майже напевно стане подорожчання шоколаду та зменшення розмірів плиток. При цьому навіть якщо ціни відступлять від нинішнього рівня, вони, ймовірно, залишатимуться високими протягом багатьох років, зазначає видання.

Наразі ф’ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні є дорожчими, ніж будь-коли в номінальному вираженні в доларах, перевищивши максимуми 1977 року, коли світ знову зіткнувся з дефіцитом какао.

Зазначається, що такий сплеск цін спричинила рекордна криза пропозиції, що продовжується вже третій рік. За даними Міжнародної організації какао, у 2024 році очікується, що виробництво буде нижчим від попиту на 374 000 тонн, тоді як виробник Barry Callebaut очікує розрив приблизно в 500 000 тонн, що дорівнює приблизно 10-й частині світового ринку.

Відео дня

Це пов’язано зокрема з тим, що на відміну від більшості культур, які вирощують для світових товарних ринків, какао вирощують не на великих плантаціях, а на дрібних фермах, багато з яких знаходяться у Західній Африці. При цьому цей регіон значно постраждав від несприятливих погодних умов, а також хвороб дерев, а у фермерів немає коштів, щоб з цим боротися.

Крім того, діють також фінансові фактори. Так, останній сплеск був частково спричинений фінансовими потрясіннями, які відбуваються, коли товари ростуть в ціні настільки швидко, що переважають стратегії, призначені для захисту від такої нестабільності.

Що це означає для споживачів

"Шоколатьє роблять усе можливе, щоб компенсувати вищі витрати — підвищують роздрібні ціни, зменшують розміри упаковок, підвищують ефективність і просувають продукти з меншою кількістю какао. Але ці зміни — лише початок: вплив нових, рекордно високих ф’ючерсів ще не повністю поширився на роздрібні полиці. За даними Bloomberg Intelligence, виробники шоколаду, ймовірно, побачать таку інфляцію протягом 6-12 місяців, а потім споживачі теж зіткнуться з нею", - пише видання.

І хоча фермери на лібералізованих ринках, таких як Бразилія, Еквадор, Камерун і Нігерія, нарощують виробництво, щоб скористатися перевагами вищих цін, однак деревам потрібен час, щоб вирости, тому мине щонайменше три роки, перш ніж нові стручки забезпечать поповнення запасів.

Шоколад стає "золотим"

Раніше повідомлялося, що ф’ючерси на какао-боби, які останнім часом б’ють рекорди, підскочили вище безпрецедентної позначки в понад 10 тисяч доларів за тонну.

А нові правила Європейського Союзу, спрямовані на припинення продажу в магазинах продуктів, які знищують ліси, можуть ще більше ускладнити постачання виробникам какао-бобів.

Вас також можуть зацікавити новини: