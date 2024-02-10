З початку минулого року вартість основного інгредієнта для виготовлення шоколаду зросла приблизно вдвічі.

Світові ціни на какао знову досягли рекордного рівня, оскільки суха погода завдає шкоди врожаю в Західній Африці. Вартість на товарному ринку в Нью-Йорку 8 січня досягла історичного максимуму в 5874 доларів США (4655 фунтів стерлінгів) за тонну, пише BBC.

Зазначається, що з початку минулого року вартість основного інгредієнта для виготовлення шоколаду зросла приблизно вдвічі. Стрімке зростання цін на какао вже проникає до споживачів і тисне на великих виробників шоколаду.

Один із найбільших у світі виробників шоколаду Hershey попередив про очікуване зменшення зростання прибутків цього року через історичні ціни на какао. А виконавчий директор компанії Мікеле Бак також не виключила підвищення цін для клієнтів.

Відео дня

Минулого місяця Mondelez, компанія, що стоїть за брендом Cadbury, визначила зростання вартості інгредієнтів як одну з проблем, з якою вона зіткнулася в майбутньому році.

Вказано, що за даними британської група споживачів Which від грудня 2023 року, ціни на деякі святкові коробки шоколаду зросли щонайменше на 50% за рік.

За словами журналістів, ціни на какао зросли через низькі врожаї в Західній Африці, яка виробляє основну частину світових поставок. Погодне явище Ель-Ніньо спричинило більш суху погоду в Гані та Кот-д’Івуарі, які є двома найбільшими у світі виробниками какао-бобів. Високі температури та зміни режиму опадів, спричинені зміною клімату, також можуть вплинути на врожай.

Продовольчі ціни а Україні

Ціни на продукти харчування в Україні у січні порівняно з січнем минулого року збільшилися в середньому на 3,5%. Найбільше зростання цін торкнулося овочів. Окрім цього суттєво зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, масло та молоко.

Водночас картопля здешевшала вперше за декілька місяців. Надходить у продаж 8 лютого по 16-22 грн/кг, що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: