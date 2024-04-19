Високі темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються.

У п'ятницю, 19 квітня, ф’ючерси на какао в Нью-Йорку встановили новий рекорд, оскільки темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються, незважаючи на глобальну кризу пропозиції та рекордні ціни. Так, найактивніший контракт зріс на 5% і досяг історичного максимуму в 11 578 доларів за тонну на початку торгів, пише Bloomberg.

Дані, опубліковані напередодні після закриття ринку, показали, що так звані шліфування, коли какао перетворюється на масло та порошок, що використовується в кондитерських виробах, зросли майже на 4% у Північній Америці протягом першого кварталу порівняно з тим же періодом рік тому.

Водночас переробка в Європі впала лише приблизно на 2%, а також знизилась в Азії. Ці дані надходять навіть тоді, коли ф’ючерсні ціни зросли більш ніж удвічі з початку 2024 року.

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Злет цін на какао

Ріст цін на какао-боби протягом двох років досяг свого піку в березні, коли ф’ючерсні контракти досягли рівня, що вдвічі перевищує попередній рекорд.

На кінець березня 2024 року ф’ючерси на какао-боби підскочили вище безпрецедентної позначки в понад 10 тисяч доларів за тонну. На ринок вплинув поганий урожай ключових західноафриканських виробників, що підштовхнуло світ до третього поспіль річного дефіциту пропозиції.

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